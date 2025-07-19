中國部署推進打擊戰略礦產走私出口專項行動

中評社北京7月19日電／新華社報導，記者19日從中國商務部獲悉，國家出口管制工作協調機制辦公室19日組織商務部、公安部、國家安全部、海關總署、國家郵政局、最高人民法院、最高人民檢察院等單位，在廣西南寧召開打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會，總結通報前期進展成效，全面分析當前打私形勢，對專項行動進行再部署、再推進。



會議指出，專項行動啟動以來，各有關部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，成立專班、迅速行動，制定方案、明確任務，對戰略礦產走私出口“零容忍、出重拳”，不斷加大執法辦案力度，偵辦了一批戰略礦產非法出口案件，抓獲了一批走私犯罪嫌疑人，專項行動取得階段性成效。



會議強調，當前打擊戰略礦產走私出口形勢依然嚴峻，少數不法分子為了一己私利、內外勾結實施走私的案件仍有發生，虛假申報、第三國轉運等規避手法日趨隱蔽。各有關部門必須“守土有責、守土盡責”，始終保持嚴查嚴打高壓態勢，嚴防戰略礦產及相關技術非法外流。



會議要求，各有關部門要持續深入開展專項行動，進一步加大執法力度；研究建立兩用物項出口管制聯合執法協調中心；依法從嚴從快查辦重大違法犯罪案件，及時公佈一批典型執法司法案例；堅決防止繞道出口，將規避國家出口管制措施的境外最終用戶列入出口管制管控名單；制定並發佈戰略礦產合規出口工作指引；指導警示出口企業做好盡職調查，嚴防相關物項被非法用於軍事用戶或軍事用途。