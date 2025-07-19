歐盟為何給中國“貼標簽”？站得住腳嗎？

中評社北京7月19日電／近日，歐盟委員會主席馮德萊恩發表演講，指責中國市場准入、補貼、政府採購、出口管制、產能過剩等問題。



新華社報導，今年是中歐建交50周年，雙方近期將有重要政治議程。為何歐方在這樣的關鍵時點，不去推動中歐關係，特別是中歐經貿關係，而是轉頭打起“中國牌”呢？歐方在給中方“貼標簽”的同時，自己是否站得住腳？針對外界關切，記者採訪了業內人士。



歐盟打“中國牌”意欲何為？



就在馮德萊恩發表涉華演講後不久，當地時間7月12日，美國總統特朗普在社交媒體上宣布，將從8月1日起對歐盟和墨西哥徵收30%關稅。當地時間7月13日，歐盟委員會主席馮德萊恩卻宣布，歐盟將推遲對美國的反制措施，延至8月初再做決定，試圖爭取最後的談判窗口。



中國社會科學院歐洲研究所歐盟法研究室主任葉斌認為，歐方在年初表示希望加強中歐經貿關係，最近卻對華頻繁發起經貿摩擦，歐方領導人這種反復態度，不排除是通過打“中國牌”，試圖在對美關稅談判中向美國示好，但結果並不如她所願。



不久前，法國國民議會歐洲事務委員會也通過了一份長達153頁關於中歐關係的報告，直言不諱地批評歐盟的對華政策“過於依賴美國”，導致了某種“戰爭式的貿易對抗”，對歐洲來說弊大於利。報告呼籲法國和歐盟採取更獨立的態度，與中國尋求更緊密合作。



以“公平競爭”之名行“規則霸權”之實



今年6月，歐盟委員會宣布將實施國際採購工具（IPI）措施，禁止未來5年內中國醫療器械廠商參與歐盟500萬歐元以上公共採購合同的招標。此外，即便非中國企業參與投標，若其所使用的中國製造產品及零部件在合同總價值中占比超過50%，亦將受到限制。該措施適用於歐盟全部成員國。

