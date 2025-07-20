柳金財：大罷免對台灣政治發展不良示範效應

柳金財 中評社台北7月20日電（作者 柳金財）離7月26日台灣大罷免選舉日期越來越逼近，藍白綠間對立越趨緊張，相關民調整體顯示台灣領導人賴清德施政滿意度低於不滿意度，陷入所謂死亡交叉點。儘管台灣社會支持罷免的比例低於反罷免，但最終結果端賴藍白綠政治集體動員效果及中間選民抉擇。一旦民進黨及其側翼所謂公民團體推動的大罷免最終成功，罷免多位國民黨或在野“立委”、地方首長，甚至“立委”超過五席以上，這對台灣政治發展將產生一系列重要負面影響。



無庸置疑，一旦罷免成功將強化民進黨及賴清德的政治主導權，儘管更能有效率通過法案提高施政效率，但政黨間對立將更形升高。換言之，大罷免已然產生雙面刃效應，對民進黨而言可能有利之處在於，罷免成功將被詮釋為對其政治立場與施政方向的再次背書，鞏固執政正當性。同時也會擴張民進黨對“立法院”影響力：若能罷免數名藍營“立委”，又在補選中拿下席次，則利於掌握立法機構主導權。尤其更是塑造賴清德政府強勢領導形象，擁有更大政策話語權，擴大改革力度，例如司法改革、能源轉型、“國防”現代化。



然大罷免一旦成功也會滋生諸多政治風險。這不僅導致台灣社會對立、撕裂加深，損及社會信任及凝聚的社會資本；罷免變成政治鬥爭工具，促發支持者與反對者更強烈對立，原本多元包容尊重的社會，將產生政治報復循環。



爾後藍白在野黨也會受影響學習，藉由發動報復性罷免，形成“綠罷藍白、藍白罷綠”的不良政治文化，罷免成為選後常規操作及延長選戰的手段，變成“無限選戰期間”，政黨對抗進一步壓縮政黨間協商空間，致“立法院”與地方政治更難協調。事實上，公民團體發動大罷免隱含民進黨領導人及政黨充滿民粹主義思維，這與台灣政治制度信任形成極大張力。民進黨及其側翼號召大罷免行動一旦成功，對台灣政治發展將產生多重政治意涵及負面衝擊影響。

