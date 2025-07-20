翁履中：特朗普“唯美國獨尊”的再全球化

這是6月20日在美國華盛頓白宮拍攝的美國總統特朗普。（圖片來源：新華社） 中評社台北7月20日電／美國總統特朗普透過關稅戰，介入各國政經結構調整，長遠而言，將影響全球產業發展與投資趨勢。對此，旅美教授翁履中19日在網路節目《下班國際線》提到，特朗普要做的一方面是要打消國債，另外一方面，特朗普在打的是一個全球地緣經濟的版圖重新整理，叫做“唯美國獨尊的再全球化”。



根據《中時新聞網》報導，翁履中指出，特朗普要的當然是美國偉大、美國的利益，其實從海湖莊園協議到2025年計劃，都在這些劇本裡面寫得非常清楚，特朗普要求的是希望能夠爭取美國國債能夠下降，他透過的方式，第一個就是收關稅、第二個是聯儲局利息要下降，這兩件事情最近都一直聽到他在做，那關稅就是在檯面上，可是在關稅部份我們又看到好像亂無章法，今天喊一個價錢、明天喊一個價錢，甚至特朗普說出了90天的寬限期。



翁履中表示，我們要瞭解特朗普是商人出身，他不是傳統的政治人物，“有沒有發現，他其實所有的事情都有彈性、都有他自己的說法，永遠都是所謂的‘特朗普贏學’，都是他在贏的”，為什麼這麼說呢？事實上，90天他也可以再延長，他的關稅開出來的條件變化非常多，不然就不會有所謂的TACO出現，所以90天是他喊的，是不是贏，或者是否真的談到理想關稅，是特朗普決定。



翁履中接著表示，特朗普所期待的就是希望能夠打消一些美國的國債，從實際的數字可以看到，特朗普1月上任到現在，美國政府收到的關稅稅收已經超過1000億美金了，理性來說，大家都知道可能會有通膨問題、物價會上漲，可是美國一般老百姓看到新聞上面說“我們收到1000億關稅”就會開心，而且特朗普還會告訴老百姓，“ 世界所有國家都向我們稱臣了”，特朗普就是要各國向美國俯首稱臣。



翁履中指出，特朗普在打的是一個全球地緣經濟的版圖重新整理，叫做“唯美國獨尊的再全球化”，我們說全球化已死，可是其實特朗普要的是一個新的典範，在特朗普的模式當中，世界各國都只能在美國的安排之下享有某種產業，如果跟美國不好，就不在所謂的“再全球化”過程當中。