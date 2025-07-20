陳佩琪憂大罷免若成功：柯文哲將永不被放出來

中評社香港7月20日電／24名國民黨“立委”、新竹市長高虹安罷免案將於26日投開票，20日為投票前最後一個週末，民眾黨將於下午在民進黨中央黨部前舉辦反罷活動。民眾黨前黨主席柯文哲妻子陳佩琪說，倘若大罷免成功，連“立法院”主導權都被民進黨拿走，柯文哲就永遠不會被放出來。



根據《中時新聞網》報導，陳佩琪20日上午發文表示，日前南下高雄公祭，對於台北市前副市長彭振聲案的悲劇真的感傷，一件針對柯文哲的司法迫害案件，搞到這麼多人受牽連，有人健康受損，有人因此而喪命，傷痛永遠無法彌補。



陳佩琪指出，自己對台灣司法的感受是，偽造文書、抄寫幾份死人名冊、網路上找找幾張相片、滴幾滴血在上面這種罪輕，收押禁見好幾個月不放，對於小老百姓案件的重大傷害罪嫌犯只是隨便敷衍一下，放出去繼續殺人，按正常程序通過的都市計劃案，沒有任何違法證據，柯文哲卻被莫名其妙關押了快一年，“台灣司法只會關押危害民進黨吃香喝辣的人，其他殺人和暴力詐騙的全都放跑，民進黨就只在乎自己，而不在乎人民的死活”。



陳佩琪質疑，執政黨還有臉號稱是自由民主？在野監督執政黨天經地義，有什麼不對？不合你意就要罷免人家？根本就是綠共獨裁的行徑，“我也知道大罷免若讓他們（民進黨）成功了，倘若五院中連‘立院’的主導權都被他們拿走了 ，柯文哲是永遠不會被放出來了，因為綠共會更有恃無恐、把他用莫須有的罪名關押到死”。



陳佩琪呼籲，小草、支持者、不願“國家”繼續沉淪的選民，以及曾在各地遇到她並給予加油打氣的民眾們，今天下午一起來支持民眾黨反罷活動，若下午無法前來，也請務必在7月26日前去投下“反對罷免”一票，“我們柯文哲、陳佩琪在此謝謝大家！”