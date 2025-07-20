【
大
中
小
】 【
打 印
】
台風正面吹襲 澳門中午12時半掛十號風球
http://www.CRNTT.com
2025-07-20 11:36:35
中評社香港7月20日電／澳門將在上午11時改發九號風球，中午12時半改掛十號風球。
據香港電台報導，澳門氣象局表示，熱帶氣旋韋帕過去數小時進一步增強，並穩定向偏西移動，按現時預測路徑，稍後將正面吹襲澳門，為澳門帶來顯著影響，伴隨狂風大驟雨及雷暴，對澳門的威脅非常大，風力短時間內會急速增強。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
香港天文台上午9時20分改發十號颶風信號
(2025-07-20 11:31:17)
港澳合作保障個人資料隱私
(2025-07-18 13:56:50)
澳門特區立法會選管會對候選人資格作出決定
(2025-07-16 15:36:32)
澳門特區政府堅決支持立法會選管會履職盡責
(2025-07-16 15:23:27)
澳門舉辦兒童電影和動畫電影節
(2025-07-15 15:28:58)
2025澳門城市大學國際暑期班開課
(2025-07-14 16:52:32)
澳門“刷眼”通關深受香港居民青睞
(2025-07-12 15:12:51)
吳志良：高品質發展引領澳門系統性重塑
(2025-07-11 21:50:10)
海峽兩岸暨港澳青年技能邀請賽在滬舉行
(2025-07-11 13:05:46)