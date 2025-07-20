台風正面吹襲　澳門中午12時半掛十號風球

中評社香港7月20日電／澳門將在上午11時改發九號風球，中午12時半改掛十號風球。



據香港電台報導，澳門氣象局表示，熱帶氣旋韋帕過去數小時進一步增強，並穩定向偏西移動，按現時預測路徑，稍後將正面吹襲澳門，為澳門帶來顯著影響，伴隨狂風大驟雨及雷暴，對澳門的威脅非常大，風力短時間內會急速增強。

