京台乒乓球賽開幕　兩岸青少年“以球會友”

選手們正在進行賽前熱身（中評社 許思悅攝） 中評社北京7月21日電（實習記者 許思悅）7月20日上午，“綻放青春 愛‘乒’會贏”2025京台青年乒乓球交流賽在北京石景山首鋼園冰球館開幕。台灣高雄青少年、在京台胞青年及石景山區青聯代表等百餘名選手齊聚於此，以乒乓球為紐帶，通過賽事競技與參訪活動，深化彼此交流。



開幕式在《武術魂》精彩表演中拉開帷幕，剛勁有力的武術動作展現了中華兒女的蓬勃朝氣，贏得現場觀眾陣陣掌聲。在運動員和裁判員代表莊嚴宣誓後，比賽正式打響。本次賽事創新採用“京台混編團體賽”賽制，打破地域界限，讓兩岸青年在並肩作戰中增進默契。來自北京市66中學的王豪博表示，他的心情非常興奮，很開心能夠與台灣的同胞們切磋球技，希望能擦出一些乒乓球交流的火花。如果有機會的話想和他們加微信、多聊天，以後成為朋友。“我們有共同的興趣愛好，可以討論乒乓球、北京、遊戲或者台灣的文化。”



值得一提的是，賽事選址首鋼冰球館別具深意。首鋼冰球館曾服務北京冬奧會，不僅是WTT世界乒聯職業賽舉辦地，更見證了石景山區從傳統工業區向首都城市復興新地標的轉型歷程。來自台灣的乒乓球教練蔡老師表示：“這次能在WTT比賽場地交流，大家都特別開心。我跟隊員們說，這是他們距離世界冠軍最近的一次，因為馬龍等頂尖選手都曾在這裡比賽。明天我們還計劃去參觀北京的乒乓球訓練基地，聽說會有優秀選手在那裡，孩子們都準備好球拍等著要簽名了。”



據瞭解，除精彩賽事外，青年選手們還走進首鋼滑雪大跳台、三高爐等奧運遺產地，實地感受北京冬奧精神，並通過非遺展示、科技互動等形式，多角度體驗北京的城市魅力與發展成就，在行走中觸摸城市脈搏。



以體育為媒，促心靈契合。本次活動通過豐富的競技與體驗環節，為深化兩岸融合發展積累了寶貴經驗，更讓兩岸青年在互動中續寫血脈相連的溫暖篇章。

