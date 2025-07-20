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越南下龍灣游船傾覆遇難人數升至37人
http://www.CRNTT.com   2025-07-20 12:09:49


　　中評社香港7月20日電／據越通社20日報導，越南廣寧省下龍灣19日發生的游船傾覆事故遇難人數上升至37人，另有10人獲救。

　　新華社援引報導說，此艘游船載有48名乘客，均為越南人，另有5名船員。遇難者中仍有4人的身份待確認。此外，因1人在醫院去世，此前報導的11人獲救更新為10人。

　　報導還說，游船19日在游覽過程中突遇風暴而傾覆。

　　事故發生後，廣寧省有關部門立即部署救援工作，越南副總理陳紅河到現場指揮。20日凌晨，游船已被打撈出水並被拖回岸邊，搜尋工作仍在繼續。

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