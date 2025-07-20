強颱韋帕襲港　約500班航機取消

中評社香港7月20日電／颱風“韋帕”襲港，香港天文台在上午9時20分改發十號颶風信號，預料維持至下午三時左右。



香港海陸空交通大受影響，大約500班航機取消，400班航機會重新編配升降時間，涉及約8萬名旅客。



香港電台報導，機管局預計，今日中午後可以陸續復飛，今晚及未來一、兩天機場將非常繁忙。



