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強颱“韋帕”襲香港 約500班航機取消
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2025-07-20 13:16:05
中評社香港7月20日電／颱風“韋帕”襲港，香港天文台在上午9時20分改發十號颶風信號，預料維持至下午三時左右。
香港海陸空交通大受影響，大約500班航機取消，400班航機會重新編配升降時間，涉及約8萬名旅客。
香港電台報導，機管局預計，今日中午後可以陸續復飛，今晚及未來一、兩天機場將非常繁忙。
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