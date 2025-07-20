趙少康：司法打壓在野黨　關柯文哲拖審太可惡

中評社台北7月20日電／大罷免倒數一周，國民黨全台總動員，中廣董事長趙少康在連日助講過程中火力全開，20日受訪時更直指民進黨政府“用司法打壓在野黨”，點名柯文哲遭羈押已逾10個月、審判進度緩慢，痛批“這樣的司法太可惡了！”更將砲火延燒至國民黨地方黨部成員屢遭起訴，怒斥檢察機關“像在比賽誰辦藍營辦得多”。



根據《中時新聞網》報導，趙少康指出，柯文哲遭羈押已將近1年，但檢方明明已完成起訴，卻遲遲不進行審判，“有罪就判、無罪就放”，一再拖延簡直是“折磨人、拖死人”。他強調，關鍵證人“橘子”至今未歸來，“難道她一輩子不回來，柯文哲就要被關一輩子嗎？”



趙少康痛批，綠營透過司法程序針對柯文哲，甚至國民黨各區黨部幹部頻遭起訴，“這是系統性清算異己”，更直言“檢察官像在拚升官，辦得多就能當主任檢察官”，重提馬英九三中案4名檢察官升官案例，質疑司法早已淪為政治工具。



面對媒體關切近日未赴東非行程、是否有責任留守反罷免戰線，趙少康也說明，自己身為大安區選民，且主辦榮星花園反罷活動，責無旁貸。“這是一場比投票率的戰爭”，他並舉謝國樑選情分析指出，對手票若全數出動，藍營支持者若有懈怠，“罷免成功只是時間問題”。