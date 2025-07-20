食品輪番漲價　“關稅”砸了美國人的餐桌

中評社北京7月20日電／央視網援引美聯社報導，美國牛肉價格創下歷史新高。根據美國政府數據，6月份碎牛肉平均價格比去年上漲近12%，未加工牛肉牛排的平均價格上升8%。



牛群數量創歷史新低 一年進口超400萬磅



在過去的20年裡，美國牛肉價格一直在穩步上漲，牛群數量幾十年來則一直穩步下降。今年1月1日，美國有8670萬頭牛和小牛，這是自1951年以來最低的牛群數量。目前美國每年進口超過400萬磅的牛肉，特朗普的關稅政策可能會成為推動牛肉價格繼續上漲的新因素。



美國從別國大量進口瘦牛肉下腳料，將其與本土生產的肥牛肉混合後，做成美國消費者吃的各種絞肉。大部分的瘦牛肉來自澳大利亞和新西蘭，還有一部分來自特朗普威脅要徵收高達50%關稅的巴西。



美聯社指出，如果關稅長期維持，美國的肉類加工企業將不得不為進口瘦牛肉支付更高的價格。對於美國的生產商來說，對進口牛肉進行本土替代並不容易，因為美國農場更傾向於生產肥牛肉。



巴西：不接受美國施壓 正在給牛肉找其他買家



巴西全國集約化牛牧養殖協會主席毛里西奧·維洛索表示，美國目前的牛群數量無法滿足該國牛肉消費需求，巴西牛肉是美國市場不可或缺的一部分。“出口到美國的巴西牛肉通常被用於製作漢堡和肉丸，它們是美國大眾日常飲食的基礎。”



毛里西奧·維洛索說，作為應對美國關稅的預防措施，巴西已經在積極布局其他市場。巴西農業部長卡洛斯·法瓦羅表示，巴西不接受美國的施壓，巴西將擴大與全球南方國家的貿易，開拓出口新渠道。

