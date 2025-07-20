20歲大學生該讀什麼？黃仁勳選這科系

中評社香港7月20日電／輝達執行長黃仁勳訪問大陸，被媒體問到，如果你是現在的20歲大學生，會選擇在哪個領域發展？黃仁勳正面回應，不是軟體科學，而是物理科學。此話符合黃仁勳看好，人工智慧的下一個浪潮是物理人工智慧，也就是機器人的時代。



CNBC報導，黃仁勳大學就讀奧勒岡州立大學電機工程學系，提前兩年畢業在1984年拿到文憑，接著進入史丹佛大學讀電子工程學研究所，於1992年拿到碩士學位，隔年就與工程師Chris Malachowsky和Curtis Priem等人創辦輝達。



經過超過30年的努力，輝達成為史上第一間市值達到4兆美元的公司，引領人工智慧技術與潮流。



《中時新聞網》援引報導，黃仁勳認為，物理AI將是人工智慧產業的下一波浪潮，即高效能運算運用在物理上，應用在機器人就是機器人技術，未來10年內打造新一代的工廠，高度自動化能夠解決勞動力不足的問題。



一般認為，物理科學與生命科學相對，專注於研究非生命系統，包括物理學、化學、天文學及地球科學。黃仁勳認為，目前人工智慧處於推理型人工智慧的時代，可裡識別、理解、生成並解決問題，因此而生的數位機器人就是代理型人工智慧，下一波就是物理人工智慧。 簡言之，物理人工智慧是指將物理定律和知識融合到人工智慧模型中，使 AI 在解決問題時不僅依賴數據，還遵循物理規律。這種結合提升了模型的準確性和穩定性，在多個領域有廣泛應用，包括自動駕駛、機器人、材料科學、醫療判讀、工程設計、氣候數值模擬及優化等領域。