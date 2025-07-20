台中、南投明起展開工程停水　最長5天沒水用

中評社台北7月20日電／台灣自來水公司公告，台中與南投部分地區將於21日辦理管線遷移、水管埋設及破管搶修等工程，屆時將實施停水作業，台中市大肚區社腳裡自明日起連續5天，每日上午8時至下午5時停水；南投則是明日下午1時至晚間7時，預計停水7小時，台水提醒民眾提前儲水，以備不時之需。



《中時新聞網》報導，根據台灣自來水公司公告，台中地區分為兩區段停水，第一區為配合市府辦理南北八路與東西六路管線遷移作業，影響範圍為大安區，包括中山北路、北汕路、南北七路、南北八路、南北九路、大安港路、東西四路二段至東西七路二段，以及西部濱海快速公路，停水時間為21日上午8時至下午4時，共計8小時。台中第二區為辦理沙鹿所大肚配水池送水管埋設工程，影響範圍為大肚區社腳裡，停水時間自7月21至25日，每日上午8時至下午5時，連續5天，每日停水9小時。



台水表示，南投地區則因破管搶修，水里鄉中富街、中山路一段、中山路二段、中正路、名水路一段、城安街、城樂街、城福街、太平街、市場街、新城路、民富街、民族路、民權路、民生路、水里一路、水里五路、水里路、水雲路、農富路、金城路等區域，將於21日下午1時至晚間8時停水，總計停水7小時。