中評側記：以乒乓為媒　兩岸青春同頻共振

王豪博接受記者採訪（中評社 許思悅攝） 中評社北京7月21日電（實習記者 許思悅）在首鋼園冰球館此起彼伏的喝彩聲中，2025京台青年乒乓球交流賽正如火如荼地進行。來自北京和台灣的百餘名青少年選手以球會友，用拼搏精神詮釋著青春的意義。



北京市66中學的王豪博剛結束一場激烈對決，雖然獲勝，但他對台灣選手的評價頗高：“他們球路很正，基本功很扎實。”這種惺惺相惜的競技精神，正是本次交流賽最動人的部分。來自台灣高雄的謝同學也在獲勝後反思：“我沒有達到預期，進球率和心態都需要更穩。”謝同學精益求精的拼搏精神，與北京選手朱胤鳴如出一轍。朱胤鳴表示，自己每天放學後訓練到晚上7點，作為乒乓球特長生，學習和打球同樣重要，希望能夠通過乒乓球考上理想大學。



許多台灣小選手坦言，來大陸參賽的初衷是提升實力。“台灣沒有這種機會跟高水平選手切磋，”來自高雄的張同學表示，自己一直想跟強者打比賽。選手們不約而同提到想見到馬龍、許昕、王楚欽等偶像，渴望“多來這邊練球”。在京台胞陳同學則感受到“對手非常尊重，互動很多”的溫馨氛圍。兩岸小選手們打算互加微信，相約今後繼續交流。正如王豪博所說：“我們可以討論乒乓球、遊戲，也可以交流北京、台灣的文化，因為有共同愛好，一定能成為好朋友。”



在緊張的比賽之餘，台灣青少年們還體驗了登長城、學習非遺技藝等特色活動。來自高雄的張同學感嘆：“雖然天氣特別熱，但是登長城很好玩，比課本上看到的更壯觀！”在非遺體驗區，小選手們共同嘗試傳統技藝，這些親身體驗讓台灣青少年對大陸有了更立體的認知。來自高雄的謝同學觀察得很細致，他覺得北京的街道乾淨整潔，訓練環境也很好。



當被問及是否還想參加這樣的活動時，台灣小選手們異口同聲：“還想再來！”這簡單的心願，正是以乒乓球為紐帶，兩岸青少年心靈契合的最好證明。小小的銀球在空中劃出一道道弧線，也串起兩岸青春同頻共振的美好篇章。

