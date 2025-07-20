阿塞拜疆總統：中國是阿方重要戰略夥伴

中評社香港7月20日電／阿塞拜疆總統阿利耶夫19日高度評價阿中關係，表示中國是阿方重要戰略夥伴。



阿利耶夫是在阿塞拜疆漢肯德市開幕的第三屆舒沙全球媒體論壇上回答新華社記者提問時作出這一表述。他回顧了近期雙邊關係中的重要事件，包括與中方簽署的兩項關鍵文件，分別是2024年簽署的關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明和2025年簽署的關於建立全面戰略夥伴關係的聯合聲明。“這標誌著兩國之間相互信任已達到很高水平。”他說。



阿利耶夫強調，阿塞拜疆尊重中國的主權和領土完整，堅定支持一個中國政策。



阿利耶夫談及與中方官員在各層級開展的積極對話，認為“兩國合作前景廣闊”。他指出，阿中民間交流正在增加，這得益於中國同阿塞拜疆簽署互免簽證協定，“將促進學生、企業家和公民之間的聯繫”。



阿利耶夫重申阿塞拜疆對“一帶一路”倡議的堅定支持，並表示阿塞拜疆已建成必要的交通和物流基礎設施以促進互聯互通。



他指出，阿中貿易和運輸往來正在迅速增長，相信未來幾年將呈倍增態勢。此外，包括“中間走廊”在內的新運輸通道將進一步增加經阿塞拜疆的貨物流量，並強化其作為東西方紐帶的作用。



他表示，阿中能源合作也在不斷深化，中國企業正積極參與阿塞拜疆太陽能和風能等綠色能源領域的建設。



7月19日，為期三天的第三屆舒沙全球媒體論壇在漢肯德市拉開帷幕，本屆論壇主題為“數字化轉型：增強人工智能時代的信息和媒體的持續力”。