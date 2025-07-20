北約揚言占領俄飛地　俄羅斯：小心核報復

中評社北京7月20日電／據新華國際頭條：美國一名軍官日前宣稱，如有必要，北約軍隊能夠“以前所未有的速度”占領俄羅斯戒備森嚴的加里寧格勒地區，並已制定相應計劃。俄方回應說，對加里寧格勒的襲擊就意味著對俄羅斯的襲擊，俄方將採取一切對應的報復措施。



美國駐歐洲與非洲陸軍司令克里斯托弗·多納休在德國威斯巴登舉行的一場會議上說，儘管俄羅斯在加里寧格勒有先進的威懾系統，但北約已做好對該地區採取作戰壓制的計劃。



“打量一下加里寧格勒……其四面都被北約國家包圍。”多納休稱，北約已經制定一項計劃來壓制俄羅斯在加里寧格勒的A2／AD（反介入／區域拒止）系統，“我們已經具備應對俄方威脅的能力，相當於約22個師的能力”。



本周早些時候，美國陸軍及其北約盟國啟動了一項名為“東翼威懾戰線”的新防禦計劃。據報導，該計劃旨在增強北約國家軍隊地面作戰能力，並利用北約成員之間在軍事上的互操作性有效應對來自俄羅斯的“威脅”。



多納休表示，北約的首要努力將集中在波羅的海國家，並表示歐洲國家軍方人士近期已經審查了上述計劃。



據俄新社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫18日表示，北約是一種“對抗工具”，對俄羅斯懷有敵意，其態度迫使俄羅斯採取措施確保自身安全。



談及多納休的言論，佩斯科夫說：“我們現在經常從歐洲國家國防部代表那裡聽到一系列充滿敵意和侵略性的話，這又是一個類似言論。”

