甘肅通報天水市幼兒血鉛異常問題調查處置情況

中評社北京7月20日電／甘肅省委省政府調查組關於天水市麥積區褐石培心幼兒園幼兒血鉛異常問題調查處置情況的通報



7月12日，甘肅省成立省委省政府調查組，提級調查天水市麥積區褐石培心幼兒園幼兒血鉛異常問題。調查組由省委省政府主要負責同志為組長，省紀委監委、省教育廳、省公安廳、省生態環境廳、省衞生健康委、省市場監管局等部門參加，並請生態環境部、國家衞生健康委等部委專家參與。國務院食安辦派出工作組指導督辦。現將調查處置情況通報如下。



一、關於案件偵辦情況



經公安機關查明，天水市麥積區褐石培心幼兒園廚師賀某霞先後於2024年4月23日、2025年2月20日兩次通過網購平台，以6.12元/100g的價格購買黃色顏料1200g、以6.12元/100g的價格購買紅色顏料1000g、以6.88元/100g的價格購買綠色顏料900g。廚師牛某元、文某芳在上述顏料外包裝明確標識“不可食用”的情況下，將顏料摻入面粉用於製作玉米卷腸包、三色紅棗發糕，從2024年5月至案發，平均每月6次向幼兒和教職員工提供食用。2025年7月1日，公安機關進入幼兒園調查，廚師賀某霞、安某玲為逃避責任，將剩餘顏料藏匿。7月3日，公安機關在褐石培心幼兒園查獲紅色顏料2包458g、黃色顏料1包57g、綠色顏料4包444g。經公安部鑒定中心檢驗鑒定，紅色顏料鉛含量5.96mg/kg，黃色顏料鉛含量209890.63mg/kg，綠色顏料鉛含量13.71mg/kg。經送專業機構檢測，幼兒園餐食留樣中，玉米卷腸包、三色紅棗發糕鉛含量分別為1340mg/kg、1052mg/kg，嚴重超標。



經查，2024年初，褐石培心幼兒園園長朱某琳為提高幼兒園招生吸引力，想通過增強食品色澤度和美觀性，來吸引幼兒喜愛和家長認可，經投資人李某芳同意，授意廚師賀某霞購買顏料添加製作食品，同步拍攝照片、視頻，並持續組織在微信群和朋友圈傳發。園長朱某琳在幼兒園就餐時也食用添加了顏料的食品，經檢測，其血鉛值為169.3μg/L。另據調查，該幼兒園曾購買使用天然果蔬粉（食用色素），價格為5.04元/100g，較顏料價格低，但使用比較後認為摻入顏料更鮮亮。



朱某琳、李某芳、文某芳、賀某霞、牛某元、安某玲等人在食品製作中摻入有毒、有害的非食品原料，致使褐石培心幼兒園幼兒和教職員工血鉛異常，其行為涉嫌構成生產有毒、有害食品罪。目前，案件主要事實已查清，涉案財物已查封扣押，公安機關已對朱某琳、李某芳等6名犯罪嫌疑人依法執行逮捕，對2名犯罪嫌疑人刑事拘留，對3名犯罪嫌疑人取保候審。案件正在進一步偵辦中。

