日本首相石破茂稱將繼續執政

中評社北京7月20日電／據央視新聞，記者當地時間20日獲悉，日本首相石破茂表達了繼續執政的意願。



石破茂表示，“必須清醒認識到對國家肩負的責任，以及作為國會第一大黨的使命，我將繼續履行職責。”



日本媒體20日公布的最新出口民調結果顯示，自民黨和公明黨組成的執政聯盟將難以維持參議院過半議席。



《朝日新聞》和日本TBS電視台公布的出口民調結果顯示，自公執政聯盟將在此次參議院選舉中獲得41席，加上75個非改選議席，總共將在參議院占據116席。另據日本廣播協會公布的出口民調數據，執政聯盟將獲得32席至51席，加上75個非改選議席，最終可能拿下107席至126席。目前總體看來，執政聯盟維持參議院過半議席難度大。



日本國會參議院共設248個議席，議員任期6年，每三年改選一半。本屆參議院選舉將選出125個議席，包括到期改選的124個議席和1個補選議席。



此次參議院選舉當地時間20日7時開始投票，20時結束投票，共有522名候選人參選。目前，計票工作正在進行。



日本首相石破茂領導的內閣在此次選舉中面臨大考。在去年10月舉行的國會眾議院選舉中，自公兩黨執政聯盟未能獲得過半數議席，成為少數派政府。如果參議院選舉再次失利，喪失多數地位，石破茂的執政之路預計更加困難。