避暑、采菌、入境游催熱雲南“夏日經濟”

7月15日，遊客在普者黑景區內乘船游覽（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月21日電／據新華社報導，賞山川美景、嘗菌子鮮香、穿雨林秘境……夏日的雲南，避暑游、采菌游和跨境游等業態正共同描繪著一幅文旅融合發展的圖景，吸引著海內外遊客紛至沓來。



旅居雲南，感受愜意清涼



“普者黑是一場夢，每一抹暮色和黎明，每一種味道和觸感，都讓人長久地不願忘記，又無法言語。”這是美國女孩利婭寫給普者黑的“情書”，時隔近一年，利婭和家人再次來到普者黑，在這座中國小村莊旅居數日，邂逅愜意夏天。



從“短暫停留”轉向“詩意栖居”，越來越多的遊客在麗江、香格裡拉、曲靖等地探尋更適合自己的生活方式。



據雲南省國家級氣象站常年氣候值統計，7月份，雲南省的常年平均氣溫為21.9攝氏度，其中有71個縣區的人體舒適度在舒適等級內，全省55%的區縣適宜避暑旅遊。



雲南的氣候優勢正在轉化為實實在在的經濟效益。今年以來，雲南創新產業融合，培育旅居、夜游、入境游等新增長點。數據顯示，今年上半年，雲南全省旅居人數已達280.3萬人次，同比增長45.4%。



尋味菌趣，探秘“菌旅融合”密碼



“來雲南，送你一朵見手青。”這句俏皮的宣傳語背後，是雲南“菌旅融合”的體現。隨著近期野生菌大量上市，雲南迎來美食旅遊高峰，以野生菌為主題的小眾深度體驗游、研學游、親子游成為遊客的“標配”。

