中國女籃擊敗韓國隊奪得亞洲杯季軍

7月20日，中國隊球員在獲勝後相互致意。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月21日電／據新華社報道，在20日進行的2025女籃亞洲杯三四名決賽中，中國女籃以101:66擊敗韓國隊，奪得季軍。



王思雨得到全隊最高的19分，並貢獻7個籃板和7次助攻，張子宇得到18分和7個籃板，韓旭取下16分，羅欣棫貢獻15分，楊力維入賬14分。韓國隊中鋒樸智秀得到全隊最高的14分，許藝恩得到11分和6次助攻。



賽後談到中國隊新星張子宇，樸智秀表示，張子宇有很棒的天賦，也很年輕，非常難防，相信未來還會在其他大賽上碰到她。



中國女籃主帥宮魯鳴賽後表示：“本次亞洲杯對我們備戰2028年洛杉磯奧運會算是一個小考，給我們自己打一個及格的分數。通過比賽我們從中學到很多，包括日本、澳大利亞、韓國隊等，有些很好的技術、戰術、理念，為我們未來准備更大的比賽提供很多一手的資料。我們會在傳球、投籃、更好的移動進攻和更好的串聯上學習這些隊伍好的經驗，提升自己。”



首節後半段楊力維率隊打出一波14:0的攻勢，中國女籃在第一節結束時以31:14領先17分。第二節韓旭籃下得分率先打開局面，隨後羅欣棫連得5分，中國隊在半場結束時將領先優勢拉大到29分（58:29）。第三節中國女籃多點開花，在王思雨和張子宇的帶領下乘勝追擊，在該節結束時將分差拉大到36分，也讓比賽失去懸念。