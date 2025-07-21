綠滿拉薩　譜寫中國式現代化西藏新篇章

中評社北京7月21日電／據人民網報導，60載光陰荏苒，雪域高原滄桑巨變。1965年，西藏自治區正式成立。60年來，特別是黨的十八大以來，在黨中央的親切關懷和全國人民的大力支援下，西藏各族兒女團結奮鬥、砥礪前行，各項事業取得全方位進步、歷史性成就。西藏廣大幹部群眾牢記習近平總書記殷殷囑托，正以更加昂揚的姿態，聚焦抓好“穩定、發展、生態、強邊”四件大事，奮力譜寫中國式現代化西藏新篇章。



本報今起推出“輝煌60載 魅力新西藏”專欄，記者奔赴高原，深入一線，記錄60載輝煌歷程中的動人故事，描繪新時代雪域高原的錦綉畫卷。



平均海拔3650米的西藏拉薩，今年特別綠。



站在布達拉宮遠眺，拉薩河兩岸山體綴著連片的綠色。夏日，拉薩市南山、北山草木葱蘢，游人穿梭其中，紛紛拍照留念。



種下一片綠



米久還記得，自己在這片林地種下的第一棵樹是香花槐。作為拉薩北山拉魯濕地生態修復片區的綠化養護工，他一開始對種樹這件事沒有那麼篤定。



在他的記憶里，南北山一直是“光禿禿的”。“山上種樹，能活嗎？”當時，他和工友們經常心里打鼓。



為了確保樹木成活，如何選擇樹種是前期考察的重點。項目團隊經過嚴格的科學論證，精心篩選了12種具有優異耐寒耐旱特性的鄉土樹種。如今，油鬆、白皮鬆、山杏、江孜沙棘、栒子……這些經過精心挑選、科學選育的林木已經漫山遍野。

