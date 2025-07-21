護好人體的“解毒中心”——肝臟

中評社北京7月21日電／據新華社報導，儲存能量、清除血液毒素、生產重要蛋白質……肝臟是人體的“解毒中心”。然而，病毒性肝炎可能帶來肝硬化、肝癌等健康風險。



19日舉辦的2025年世界肝炎日宣傳大會暨消除肝炎危害行動大會上，專家共議中國肝健康的守護藍圖，呼籲公眾也要增強保肝護肝的自我意識。



從新生兒開始 防住病毒性肝炎



“中國現在的技術條件和衛生服務，可以覆蓋保護每位新生兒不被乙肝病毒感染。”中國肝炎防治基金會理事長王宇介紹，最新采樣調查顯示，我國5歲以下兒童乙肝病毒表面抗原陽性率降至0.3%，遠低於世界衛生組織對西太區1%的指標要求。



曾經，乙肝患者在婚戀中遇到障礙，母親們總擔心新生兒受到意外感染。如今，全國孕產婦乙肝檢測率達95%以上，寶寶出生後第一時間接種疫苗，即使攜帶乙肝病毒的母親也能通過“阻斷”技術生下健康寶寶。



國家疾控局副局長夏剛指出，我國因時因勢優化完善疫苗接種策略，規範推進疫苗接種，全國新生兒甲肝、乙肝疫苗報告首劑和全程接種率多年保持在高水平。



“堅持推進消除預防母嬰傳播措施，我國已接近消除乙肝病毒母嬰傳播目標，病毒性肝炎新發感染數大幅減少，病毒性肝炎防治成效顯著。”他說。



中國疾控中心副主任李群表示，我國還加強國際合作，在塞拉利昂等非洲國家推廣中國乙肝疫苗免疫預防經驗，為全球新生兒乙肝疫苗免疫提供了可供借鑒的成功路徑。



世衛組織駐華代表馬丁·泰勒說，中國在肝炎防控上取得了歷史性成就。將兒童乙型肝炎感染率降低99%、普及疫苗接種、將肝炎服務納入初級保健及通過藥品集采削減藥品價格，這些舉措挽救了數百萬人的生命。

