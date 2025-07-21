“中國持續提升生態治理能力”

7月7日，一只白鷺在昆明滇池海洪濕地公園內捕食。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月21日電／據人民日報報導，近日，由中國商務部主辦、國家林業和草原局管理幹部學院承辦的發展中國家生物多樣性可持續發展研修班成功舉辦，來自智利、埃及、埃塞俄比亞、加蓬、羅馬尼亞、斯里蘭卡、泰國、津巴布韋等8個國家的官員及專家參加，並赴雲南省昆明市走訪考察，交流分享生物多樣性保護理念及實踐經驗。



走進雲南省轎子山國家級自然保護區，草木蓊鬱繁茂，葉片青翠欲滴。極目遠眺，遠山被輕紗般的薄霧籠罩，一聲聲鳥鳴在山谷間回蕩。“這裡的珍稀物種與常見草木共生共榮，各種菌類競相生長，構築起多物種共生的生態譜系，這是生物多樣性保護的範本。”羅馬尼亞野生動物和山地資源研究所高級研究員伊昂·米海·波普表示：“生物多樣性保護與我們的生活息息相關，沒有任何一方可以置身事外。各國需要真正尊重自然、順應自然、保護自然，才能實現綠水青山的美好願景。”



在昆明市林業和草原局，工作人員向學員們展示了“天空地”一體化監測網絡的實際應用。無人機通過自動巡護將數據實時發送至智能分析平台，全天候為綠水青山保駕護航。智利林業局生物學專家克里斯托弗·塞普爾維達·索布韋對科技賦能生態保護表現出濃厚的興趣，他說：“這些實踐讓我們看到，中國充分利用科技賦能生態系統保護實踐，有效助力生態保護可持續。”



研修班結業典禮上，埃及高等教育部官員穆罕默德·賽義德表示，此次來華參訪收穫頗豐，中國的生態保護在建立長期戰略規劃、健全法治體系、現代科技創新應用等方面走在前列，值得各國學習借鑒。斯里蘭卡野生動物保護局官員恰納·尼山塔表示：“此次研修班系統分享了中國在生物多樣性可持續發展領域的先進實踐經驗，為各國搭建交流平台，有助於提升各國生態治理能力，促進全球生物多樣性保護。”