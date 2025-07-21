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年中經濟觀察：擴大內需，主動力強勁
http://www.CRNTT.com   2025-07-21 11:28:22


2023年7月3日拍攝的蘇州工業園區（圖片來源：新華社）
　　中評社北京7月21日電／據人民日報報導，內需對國內生產總值增長的貢獻率達68.8%，其中最終消費支出貢獻率為52%——今年上半年，內需作為拉動經濟增長的主動力和穩定錨，穩定有力發揮作用。

　　習近平總書記指出：“擴大內需既關係經濟穩定，也關係經濟安全，不是權宜之計，而是戰略之舉。”

　　各地區各部門加大力度實施擴大內需戰略，採取更加有力的措施，大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求，更好發揮超大規模市場優勢，推動高質量發展取得新的更大成效。

　　釋放潛能——

　　超大規模市場體量更大

　　“既有好風景又有好天氣，真是選對了地方。”來自廣東廣州市的遊客李博偉帶著家人到雲南曲靖市旅遊。白天自駕到周邊欣賞美景，傍晚在市區悠閑地“City　Walk（城市漫步）”，慢節奏的生活讓一家人流連忘返，把原計劃一周的行程又延長了幾天。

　　“20多間客房上個月就被預訂一空。”曲靖馬龍區雞頭村街道桃園社區一家民宿的主理人唐麗娟說。數據顯示，入夏以來，曲靖接待遊客量同比顯著增長，其中旅居超過15天的遊客數量明顯增加。

　　各地區各部門統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，促進消費和投資更好結合，推動國內大市場規模穩步擴大、結構持續優化、潛能不斷釋放。

　　看消費，市場銷售增速回升，服務消費亮點突出。

　　“原本打算買一款普通的掛式空調，到店後發現可以享受以舊換新補貼，決定升級為最新款的無風感空調。”上海楊浦區一家家電賣場，消費者馮佳說，原價4000多元的空調，叠加店鋪優惠和以舊換新補貼後，到手只要2000多元。 


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