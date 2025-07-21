黃金需求減弱　金價上方阻力3360美元

中評社香港7月21日電／大公報報導，獨立外匯分析員徐惠芳分析，美國7月密歇根大學消費信心指數升至61.8，為5個月高，優於預期，期內消費者未來一年通脹預期放緩至4.4%。



美下半年或減息兩次



美國總統特朗普在社交媒體貼文表示，美國通脹率非常低，所以美國利率應該在1厘水平。美聯儲局理事沃勒重申，傾向支持7月減息。芝加哥聯儲總裁古爾斯比指出，特朗普關稅可能導致聯儲局觀望更長時間。



利率期貨數據顯示，交易商料今年底美聯儲減息46基點。最新的點陣圖顯示，美聯儲預計到今年年底將基準利率降低至約3.9厘，低於當前的4.25厘至4.50厘區間。這意味著下半年將有兩次25個基點的減息機會。



CME利率期貨顯示，市場預期，7月30日美聯儲維持利率不變的機會達96%。美匯指數上周五收於98.46水平，趨勢整固往下，上方阻力99.20、100.00、100.80。



上周五，現貨金曾升0.67%，每盎司高見3361.27美元；收報3350.23美元，仍漲0.33%。6月份瑞士黃金出口的數據，證實了亞洲需求疲軟，對中國的出口環比下降39%，降至16.7噸；對印度的出口下降71%，僅不到3噸；對香港的黃金出口下降35%，降至不足1噸。金價上周五在每盎司3347美元整固，下方支持3310美元、3280美元，上方阻力3360美元、3380美元。



期油上周回吐1.6%



紐約期油一度升2.1%，每桶高見68.96美元，收市轉跌0.29%，報67.34，全周累計回吐1.62%；布蘭特期油倒挫0.34%，收報69.28，全周累計倒退1.53%。



能源信息署（EIA）的數據顯示，截至7月11日的一周，庫存減少了380萬桶，扭轉了之前707萬桶的增加。美國原油庫存現在比近五年季節性平均水平低近8%，突顯出美國國內消費強勁和備用產能有限。紐約期油上周五收市，在每桶67.33美元整固，上方阻力69.20美元、71.40美元，下方支持65.20美元、62.60美元。