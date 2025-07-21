美元信用急降　外儲占比續跌

特朗普關稅政策不得人心，全球對美元信任度急速下降。（大公報） 中評社香港7月21日電／大公報報導，美國穩定幣法案生效，但美元匯價不升反跌，主要是美元信用不斷下降，加上特朗普對推進本幣結算的金磚國家發出加征關稅威嚇，必然進一步打擊全球持有美元的信心，各國無可避免繼續減持美債，美元資產占全球外匯儲備比重下降速度勢必加快。



利淡美元匯價的消息接踵而來，為了收窄貿易逆差及增加財政收入，特朗普對多國發出加征關稅的威脅，如未能在8月1日達成關稅協議，將會加征20%至50%關稅，其中盟友加拿大加征35%關稅，但特朗普政府的如意算盤未必打得響，歐盟、巴西表明將會作反擊。



貨幣大貶 去美元化步伐急速



美國正在挑動大規模關稅戰，最終也會成為輸家。繼外國直接投資美國的金額大減之後，美元占全球外匯儲備比重進一步下降，反映全球加速去美元化，持續減少對美元儲備、結算的依賴，步伐之快是前所未見。



美國財長貝森特揚言今年關稅收入將會大增至3000億美元，即比每年約800億美元關稅收入大增數倍。若然真的如是，美元匯價將會大幅上升。不過，現實情況是美匯在上半年出現半個世紀最大跌幅，今年來累積貶值幅度約10%。由此可見市場不相信美國加征關稅可改善財政赤字，遑論對美元、美債可以起著支撐作用。



發行穩定幣 難支撐匯債



美國濫加關稅實際上與全球對立，削弱各國對美國信任度，推動更大規模、步伐更加急勁的去美元化浪潮。



事實上，美國聯儲局主席鮑威爾承受頗大減息壓力，被特朗普譏諷為“太遲先生”，市場憂慮美聯儲遲早頂不住壓力，引發美國股匯債大震蕩。即使特朗普推動穩定幣法案於上周五生效，作為發行美元穩定幣（發行商需以1對1比例持有美元資產），從而增加市場對美元、美債需求。可惜事與願違，美匯指數不升反跌，險守98關。近期美國國債表現毫無起色，10年及30年期國債價格不振，息率在4.4厘及4.9厘附近高位。因此，發行穩定幣無助提振美元匯價及美債價格，抵銷全球去美元化的影響。



儲備功能減弱 美元地位難保



國際貨幣基金組織（IMF）最新數據顯示，今年3月底止，美元在全球外匯儲備比重進一步下降0.1個百分點至57.7%。在去年底，美元在全球外匯儲備所占比重57.8%，是1995年有數據統計以來最低年終比重，可知道美元在國際儲備功能不斷減弱。



其實，根據歐洲央行（ECB）一份報告顯示，至2024年年底，美元在全球外匯儲占比已降至46%，歐元占16%，至於黃金占全球官方儲備為20%，已是高於歐元，可見美元主導地位遲早不保。近日特朗普威脅對推進本幣結算的金磚國家加徽關稅，正正暴露出美國金融霸主面臨前所未見的挑戰。



總而言之，特朗普政府關稅政策不得人心，全球對美元信任度急速下降，美國金融霸主地位衰落恐無可避免。