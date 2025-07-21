美減息步伐變數大　關注鮑威爾本周講話

中評社香港7月21日電／大公報報導，據獨立股評人黎家鑫分析，美國股市上周上落分化，三大指數漲跌不一。標普500指數本周累計上漲0.59%，收報6296點；道瓊斯工業平均指數一周微跌0.07%，收於44342點；納斯達克指數表現最佳，本周上漲1.51%至20895點，創下歷史新高。



美國聯儲局理事庫格勒（Adriana Kugler）本周再發警訊，“企業尚未將全部進口成本轉嫁消費者，而新一輪關稅將加劇價格壓力”，她在華盛頓演講時強調，過去半年未見核心通脹實質改善，現行利率政策必須維持。



關稅效應持續推升物價



紐約聯儲銀行總裁威廉姆斯（John Williams）更量化威脅程度，預判關稅效應將持續推升物價至2026年，下半年通脹或額外跳漲1個百分點至3%到3.5%。“當前略偏緊縮的貨幣政策，恰是抵禦持久性通脹的防火墻”，這番表態徹底澆熄市場對短期降息的幻想。



正當美聯儲主席鮑威爾將被辭退的消息響徹華爾街之際，美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）逆勢拋出“7月應降息125至150基點”的主張，引發市場嘩然。



筆者深入剖析其和現況矛盾的論點理據：最新CPI同比2.7%創四個月高點，核心CPI同比上漲2.9%，零售銷售反彈0.6%，新申領失業救濟金人數降至22.1萬人。上述四項硬數據皆指向經濟過熱風險，為何還要減息。



新一輪歐盟15%至20%關稅談判進入倒數，此時降息無異於向通脹火場傾倒燃油；更耐人尋味的是，沃勒公開表態若總統邀請願接任美聯儲主席一職，其主張又與特朗普“降息300基點”的政治訴求高度重合。在缺乏經濟實證支持下，此番言論恐損及央行獨立性信譽。



一方面，經濟數據顯示通脹仍在上升；另一方面，政治壓力要求放鬆貨幣政策。目前利率期貨市場顯示，投資者預計7月降息的可能性幾乎為零。唯一好消息是科技股上周表現強勁，特別是半導體類股份上漲0.6%，帶動納指創新高，英偉達CEO黃仁勳有絕對功勞。



展望未來，市場關注焦點將轉向鮑威爾本周二出席會議並發表講話，若然政治壓力迫使鮑威爾辭職，將觸發三重海嘯：美元單日暴跌或超3%，美債遭遇恐慌拋售；避險資金將瘋狂湧入黃金與日圓資產；道指成份股恐現撤資潮。