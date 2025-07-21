築牢工業經濟基本盤　多項政策舉措將推出

2025年6月17日在北京經開區的機器人大世界拍攝的優必選人形機器人工業場景解決方案演示。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月21日電／據經濟參考報報導，最新數據顯示，今年上半年工業和信息化領域主要經濟指標總量和增速穩步提升，規上工業增加值同比增長6.4%，在一季度良好開局的基礎上展現出較強韌性，製造業增加值占GDP比重達到25.7%，基本保持穩定。



下一步，多項政策舉措將築牢工業經濟基本盤、持續培育發展動能。其中，工業和信息化部將實施新一輪鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點行業穩增長工作方案；會同相關部門完善支持新型工業化的金融政策，縱深推進產融合作；在政策、人才、資金、市場等方面持續優化企業發展環境。



實施新一輪重點行業穩增長方案



今年一、二季度，規上工業增加值同比分別增長6.5%和6.3%，在去年同期較高基數的基礎上，實現了進一步增長。



重點行業支撐作用明顯。工業和信息化部總工程師謝少鋒日前在國新辦新聞發布會上介紹，上半年，裝備製造業、高技術製造業“量質齊升”，增加值占規上工業分別達到35.5%和16.4%，電子、電氣機械、通用設備等行業利潤增長超過10%。



新動能不斷積蓄。上半年，數字產業完成業務收入同比增長9.3%，增速較上年同期提高3.4個百分點。人工智能終端已超百款，成為拉動經濟發展的新增長點。



“同時我們也看到，保持工業經濟平穩運行和高質量發展仍面臨不少挑戰，外部不確定性需加強應對、產業結構性矛盾需妥善化解，下一步，我們將在鞏固基礎、提升質量、培育動能、優化環境等方面持續發力、久久為功。”謝少鋒說。



據悉，工業和信息化部將實施新一輪鋼鐵、有色金屬、石化、建材、機械、汽車等重點行業穩增長工作方案，具體工作方案將在近期陸續發布。



相關舉措還將進一步推動行業智能化綠色化轉型升級。工業和信息化部運行監測協調局局長陶青介紹，將印發汽車行業數字化轉型實施方案，落實機械和電力裝備兩個行業數字化轉型實施方案、綠色航空和船舶製造業綠色發展綱要，加快發展智能裝備、梯度培育智能工廠、建設智慧服務場景。