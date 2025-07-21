投資香港細價樓　按揭留心三項細節

中評社香港7月21日電／大公報報導，經絡按揭轉介營運總監張顥曦分析，自從特區政府降低物業印花稅的費用，400萬元或以下的物業從價印花稅劃一為100元，吸引部分投資者投資細價樓，另外，去年2月份特區政府全面撤銷三大辣稅，加上今年放寬物業印花稅，亦為短線投資帶來誘因，當中元朗、屯門個別屋苑更成為熱門的短線投資勝地。然而，短線投資物業除了要留意物業價格，申請按揭細節亦不容忽視，筆者今次解說短線投資細價樓按揭三大注意事項。



申請按揭注意罰息期



長線買入住宅物業，申請按揭時一般會較留意按揭利息及相關回贈及優惠；短線投資住宅物業，由於大有機會於一、兩年內將物業賣出，買家首要考慮的反而是罰息期，即買家在指定時段內提前還款，銀行會收取指定費用。現時市場上按揭罰息一般為兩至三年，假設買入單位時，選擇了罰息期為2年、罰款為按揭額2%的按揭計劃，以貸款額300萬元計算，如果在2年內賣出單位，便要支付300萬元×2%＝6萬元的罰款。現時每間銀行的罰息期不同，建議咨詢大型及專業的按揭轉介公司，找出最利好自己情況的按揭計劃。



按揭利息影響回報



短線投資物業如果需要申請按揭，要計算利息成本，假設買入400萬元的物業，申請七成按揭即共280萬元貸款，昔日如以P按3.5厘計算，首年利息開支已高達9.7143萬元。不過選用H按如遇上拆息低企，可有利縮減利息開支。約以7月11日的拆息1.08厘，按息2.38厘計算，首年利息開支則降至6.4937萬元，較鎖息上限已減少3.2206萬元，有利短線投資物業獲得正回報。



摸貨不能申請按揭



摸貨是短線物業買賣中其中一種現象，即指業主與買家簽署買賣合約後，買家再以確認人身份於成交日前轉讓物業予另一位新買家。不過，基於風險考慮，銀行一般都不會受理摸貨物業按揭申請，所以打算接手摸貨物業的買家，一般只能“FULL PAY”（全額付款）購買物業，故此事前資金安排要做足準備。