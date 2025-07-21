搶人才累計22萬人來港　創科提供多元機會

陳茂波日前邀約十多位小學生一起逛書展，參觀首度在書展設置的“香港創科專題快閃展示區”。（大公報） 中評社香港7月21日電／財政司司長陳茂波昨日表示，香港創科產業發展已有一張扎實的藍圖，在吸引人才上的優勢突出，由2022年底至今，各類人才入境計劃接獲約50萬宗申請，當中33萬宗獲批，其中約22萬人已來港。政府會鎖定目標不放鬆，一張藍圖繪到底，相信創科將為年輕人提供更多元及優質的事業發展機會，一展抱負、成就夢想。



大公報報導，今年《財政預算案》提出，邀請港投公司、科技園公司及數碼港統籌旗下合共超過100家科企，通過到校的產品展示或實地參觀等，與學生互動交流，分享科技的前沿探索和創業經驗。陳茂波表示，相繼有大型科企及初創企業，響應建議，將前沿經驗與資源，帶到中小學等前線教育場景，讓更多學生及老師受惠，為科普啟蒙與教育增添更豐富和生動的內涵。



科技園實習收逾5000申請



陳茂波日前還邀約十多位小學生一起逛書展，目的之一是引發他們對探索科技創新的興趣，因應《財政預算案》建議，今年書展首度設置“香港創科專題快閃展示區”，讓同學們體驗本地科企的創新產品，希望通過愉快有趣遊戲，親身體會科技的發展與應用，開啟更深入學習科創大門。陳茂波向同學們送上趣味物理圖書，以鼓勵他們學習更多科普知識，希望延續書展對他們的啟發。他提到，他們在書展中看見國家主席習近平三本著作，包括《論教育》、《習近平文化思想學習綱要》和《近鏡頭：溫暖的瞬間》，他向同學介紹習主席愛護青少年人，鼓勵他們努力學習、日後發揮所長、貢獻國家。



陳茂波強調，科技創新與青年人才的培育有著密不可分的關係，而教育在當中更是重要，是“人才輩出、人盡其才、才盡其用”生動局面的關鍵支撐。今年香港科技園實習計劃收到破紀錄超過5000份申請，最終只取錄了450人，當中三分之二實習生是來自全球排名前50的學府，包括歐美頂尖的大學，近三成是外籍學生，充分反映香港創科生態圈的國際吸引力。



創科產業發展藍圖扎實



陳茂波還提到，日前他在科學園跟一班年輕人交流，當中一些初創公司青年代表坦言，香港對創科發展的投入、對初創企業支持、匯聚海內外人才的多元包容環境，以至跟粵港澳大灣區市場和生產基地的緊密連結，都是吸引他們來港投身創科的原因。他表示，政府將人工智能（AI）定位為關鍵產業，是看准AI未來能廣泛應用在不同產業、場景、產品及服務中，亦是賦能不同產業升級轉型、提升經濟整體競爭力的核心力量。他認為，“人工智能＋”已成為近年在全球各地招商引資、吸引特專科企來港上市，以至加速培育本地初創生態圈的重點方向之一。



陳茂波強調，從大力支持基礎研究，到促進成果轉化；從培育本地初創，到吸引全球前沿科企落戶；從加快北部都會區建設，到加強與大灣區兄弟城市的創科協作，香港創科產業發展已有一張扎實的藍圖，政府會鎖定目標不放鬆，一張藍圖繪到底，相信創科將為年輕人提供更多元及優質的事業發展機會，一展抱負、成就夢想。