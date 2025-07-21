特朗普搖動全球秩序　美國已難壓制中國影響力

中評社香港7月21日電／在美國特朗普持續發起貿易戰，對全世界高舉關稅大棒之際，哥倫比亞大學新聞學教授傅好文（Howard W. French）在《外交政策》雜誌撰文指出，“特朗普 2.0”時代的到來，代表美國恐難再有效抵禦中國日益強大的全球競爭力。



钜亨網消息，他警告，當美國逐步放棄其長期以來引以為傲的價值觀與國際領導地位，全球對美信任將進一步瓦解，而中國將補上這個空位。



文章指出，過去二十年來，全球貿易的流向已大幅改變。中國憑藉龐大的製造業基礎與出口實力，成為多數國家的最大貿易夥伴，代表中國的“紅色”在全球貿易地圖上迅速蔓延。



儘管美國從未像歐洲國家那樣成為殖民強權國家，但在二戰後的大部分時間裡，它都是無可匹敵的經濟巨頭。



作為一個英語國家，美國後來更成為國際社會規則的主要製定者和執行者。此外，美國也建構了一套以“美德與價值”為核心的話語，這套話語似乎比其常常未能兌現的理想更能引起各國的共鳴。



不過，傅好文指出，即便在中國開始累積越來越多的貿易順差後，這些特質幫助美國抵禦了來自中國的競爭，但如今，特朗普不僅讓這些優勢逐漸削弱，更糟的是，甚至主動將其棄之不顧。



傅好文批評，特朗普政府已將“強權即公理”視為外交核心思想，不僅對敵對國家強硬，連傳統盟友也未能倖免。



他舉例指出，特朗普誇口能迅速達成 90 項貿易協定，但確僅與中、英、印尼、越南完成幾項未明確細節的框架協議。



在鮮有國家主動湧向美國尋求快速達成協議後，特朗普更是轉向了更粗暴的手段。上週，他向二十多個國家的領導人發出關稅信函，單方面宣布了維持與美國商業關係的新條款。



這些信函的措辭驚人地一致，不但設定了過高的新關稅稅率，強調各國能向美國出售商品本身就是一種“特權”，還宣稱美國長期以來一直被“佔便宜”。



其中，特朗普向韓國總統李在明寄送的關稅信函特別引起傅好文的關注。特朗普在信中寫道，若韓國提高關稅，美方將對韓貨再加 25%。



傅好文表示：“讓我覺得最反常的，並非特朗普粗俗專橫的語氣，也不是其在官方信函中缺乏應有的涵養，這些都算不上新鮮事。真正反常的是，這封信的內容與美韓貿易關係的現實完全脫節。”



此前，韓國早已與美國簽訂自由貿易協定，美國商品徵收的關稅幾乎為零。

