美元信任危機　英國央行要求銀行進行壓力測試

中評社香港7月21日電／三位消息人士透露，英國央行（Bank of England）近期已要求部分銀行進行針對美元衝擊風險的壓力測試，反映出隨著特朗普政府政策轉向，全球對美元作為金融穩定基石的信任正在動搖。



路透報導，雖然美國聯儲局（Fed）仍承諾將持續提供美元流動性，但特朗普偏離過去的自由貿易與外交政策立場，已促使歐洲盟友重新審視對美元的依賴程度。



一位知情人士表示，繼歐洲其他監管機構提出相同建議後，英國央行作為倫敦金融城的監督機構，已要求數家銀行檢視其美元融資計劃，並評估其對美元的依賴情況，包括短期資金需求。



另一位消息人士指出，其中一家總部設於英國的全球性銀行，近幾週內也被要求進行內部壓力測試，其中包括美元掉期市場可能完全枯竭的情景。



倫敦商學院經濟學教授、前歐洲系統性風險委員會顧問波特斯（Richard Portes）表示，若全球爆發美元資金危機，聯儲局可能因顧慮特朗普反應而不願立即提供掉期交易。



波特斯呼籲：“外國銀行監管機構應緊急敦促本國銀行，嚴格限制美元風險敞口。”



此次美元壓力測試由英國審慎監管局（PRA）針對個別銀行單獨發出。英國三大國際銀行巴克萊銀行（Barclays）、匯豐銀行（HSBC）與渣打銀行（Standard Chartered）均拒絕對此事置評。



面對外界疑慮，白宮發言人透過電子郵件回應指出：“自選舉日以來，股市與債市的上漲，以及數萬億美元的歷史性投資承諾，都表明，在特朗普總統的領導下，市場和投資者對美元和美國經濟的信心得到了強烈的支持。”



不過，知情人士指出，由於美元在全球金融體系的主導地位，再加上各大銀行對美元資金的深度依賴，沒有任何一家銀行能在美元供應遭遇重大衝擊的情況下，維持超過數日。



若美元借貸變得困難且成本上升，銀行可能難以持續滿足現金需求，最終甚至可能無法應對儲戶提款，進而引發信心危機與進一步資金外流。



儘管這樣的情境被視為極端與不太可能發生，但英國銀行此舉也顯示，監管機構和銀行不再將美元准入視為理所當然。