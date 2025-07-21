大批旅客辦理登機手續　機場運作良好

大批旅客早上到機場辦理登機手續，部分航空公司的人手和自助櫃位大排長龍。 中評社香港7月21日電／大批旅客早上到機場辦理登機手續，部分航空公司的人手和自助櫃位大排長龍，有旅客席地而坐或在長凳休息。



香港電台消息，根據機場航班顯示屏，多班原訂昨日出發的航班，延至今日起飛，個別航班延誤超過24小時。



有市民原訂昨日早上出發前往日本旅行，但凌晨接獲航空公司短訊通知安排更改機票，認為受颱風影響也沒辦法。有市民表示，昨日等待一段時間才獲航空公司確認要更改，但早兩日已知悉航班或受颱風影響，行程延誤屬預計之中。



有內地旅客原本今日凌晨抵港，晚上再轉機到西班牙，但要延誤到星期三午夜才出發。她表示，並無遇過這種情況，第一次在香港轉機就遇上，感到無奈，打算今日稍後到市區訂酒店休息。



機管局機場運作執行總監姚兆聰表示，颱風過後，香港機場今日已恢復正常運作。他說，雖然機場有很多車很多旅客，但總體運作很好，很快已疏導好。機管局估計今日會處理1076個航班，很有信心今日可以處理好所有滯留的旅客。



他表示，十分感謝航空公司，民航處及天文台在過去數天的配合，準備應對颱風的措施，因此颱風一過，機管局在很短時間內已立即恢復運作。他又提到，基本上跑道及運作能力已回復到正常水平，現時仍在處理航班重新編配，預計直至晚上。他強調部分航班可能一星期才有一至兩班機，因此現時不會完全沒有滯留旅客，但數目已非常少。



姚兆聰又說，處理今次颱風應變挑戰大，因為暑假剛剛開始，很多旅客出外旅遊，加上今次是兩年來第一個10號信號，期間對外交通中斷。他強調已在能力範圍內，令旅客可以舒適地等候。根據紀錄，昨日颱風期間，旅客等候的士的平均時間是30分鐘。他感謝的士業界，期間派出近800輛的士到機場接載乘客。