中評社北京7月21日電／網評：美“石墨稅”無法動搖中國主導地位



來源：大公報 作者：宇文



當地時間7月17日，美國商務部宣布對中國陽極級石墨徵收93.5%的初步反傾銷稅，叠加現有稅率後實際關稅飈升至160%。這一舉措表面上以“糾正不公平貿易”為名，實則暴露了美國在新能源產業鏈上的脆弱性。



作為全球最大的天然石墨生產國和加工中心，中國占據全球約70%的天然石墨產量及95%的電池級石墨精煉產能，堪稱全球鋰離子電池產業鏈的基石。美國對華石墨加征高額反傾銷稅，不僅無法解決美國新能源產業的依賴困境，反而破壞全球供應鏈的穩定，從而淪為損人害己的反智遊戲。



美國對華石墨加稅，直接推升石墨價格和鋰電池成本。據國際能源署測算，石墨供應中斷或價格翻倍將直接導致每輛電動車的電池成本上漲1000美元以上，整車售價可能因此增加數萬美元。特斯拉、通用汽車等美國車企高度依賴中國供應鏈，因此美國對中國石墨加征反傾銷稅，反會拉低美國新能源汽車的整體競爭力。



美國本土石墨產業供應較為孱弱，僅能滿足不足20%的需求，使得美國企業短期內難以找到替代來源。因此，美國對華石墨加征反傾銷稅的成本壓力最終將不可避免地轉嫁給消費者，而美國政府此前承諾的電動汽車購車稅收優惠將在9月30日終止，雙重打擊之下，美國新能源汽車的市場競爭力恐將進一步削弱。



壓縮美國企業領先空間



美國此舉還對全球新能源產業形成負面傳導。中國不僅是石墨生產國，更是全球鋰電產業鏈的整合者。從上游礦石提純到中游負極材料加工，再到下游電池組裝，中國企業通過技術創新和規模效應構建了完整的產業生態。美國加稅行為意圖打破這一生態的穩定性。

