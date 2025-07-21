港科企鏈博會覓商機，收穫超預期

作為本屆鏈博會主賓省，廣東有60多家鏈主龍頭企業參會。圖為廣汽高域展示的GOVY AirCab飛行汽車。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月21日電／據大公報報導，第三屆中國國際供應鏈促進博覽會昨日順利閉幕。作為本屆鏈博會主賓省，廣東今年攜TCL、穩健醫療、優必選等60多家鏈主龍頭企業參會，在數量上連續三屆居全國首位。其中，18家科技企業以廣東主題展區形式亮相，全面呈現大灣區產業鏈的活力和實力。



本次參展的一家香港生物科企負責人對大公報記者表示，鏈博會為年輕企業提供對外交流的極佳契機，僅開幕當天就有兩家國家級研究院表達合作意向，多家境外機構主動瞭解合作前景，收穫頗豐。＼大公報記者 郭瀚林、任芳頡



鏈博會最後一日，未來感滿滿的廣東主題展區人氣爆錶。優必選科技的人形機器人Walker C、可愛的小型機器人“悟空”、服務機器人克魯澤等重磅產品C位登場。



AI下棋機器人 手眼協同毫米級



其中，Walker C是應用於商用服務場景的新一代純電驅擬人奔跑的全尺寸人形機器人，此前在日本大阪世博會中國館擔任了“導覽大使”，機器人搭載了優必選自主研發的具身智能交互大模型，支持多語言交互應用。“悟空”則是一款極具生命感的桌面級人形機器人，其頭部的攝像頭能夠實現拍照、高精度的人臉識別及物體識別，還能執行跳舞、功夫、瑜伽等一系列擬人化動作。



主題展區中，兆威機電帶來的新一代靈巧手可以實現高自由度抓握、彎曲和擺動等精細動作，並具備小腦自學功能類人手操作，傳動效率超95%，使用壽命更長達10年。“AI四小龍”之一的商湯科技於2014成立於香港，今年他們展出的元蘿蔔AI下棋機器人融合了先進的人工智能技術與精密的機械設計，以毫米級操作精度實現“手眼協同”，為家庭陪伴與國粹傳承注入全新生機。



智能生產平台 加速工業轉型



TCL、中興通訊等大灣區“鏈主”企業，在鏈博會展示了本企業的智能終端與半導體產業鏈布局。其中，TCL在鏈博會上宣布，公司業務目前遍及160多個國家和地區，已在海外建成超過20個大型備件倉及國家級再製造中心，在全球範圍內帶動多個當地產業集群形成，產業鏈上下游合作夥伴超過3000家。目前，TCL打造的工業應用智能平台，已推廣到20多個細分領域，助力數百家製造企業建成數智化工廠。