超級充電樁真能緩解“充電焦慮”嗎

中評社北京7月21日電／據新華社報導，日前，由國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司等四部門聯合發布的《關於促進大功率充電設施科學規劃建設的通知》明確，做好大功率充電設施發展布局，到2027年底，力爭全國範圍內大功率充電設施超過10萬台。



大規模推廣大功率充電設施，面臨哪些技術難題？真的可以緩解新能源車主的“充電焦慮”嗎？圍繞這些熱點話題，科技日報記者專訪了該領域權威專家。



一問：和普通充電樁有啥區別？



大功率充電設施，是指能夠為電動汽車提供顯著高於常規充電樁功率水平的直流快充設備。它還有個俗稱——超級充電樁。



“目前，業界普遍將單槍輸出功率在250千瓦及以上的直流充電設施定義為大功率充電設施。行業領先的超級充電樁，功率可達到600千瓦甚至1000千瓦以上。”中國汽車技術研究中心所屬中汽研新能源汽車檢驗中心（天津）有限公司充電技術部車用充電部件室主任王嬌嬌接受記者採訪時介紹。



王嬌嬌向記者詳細比較了超級充電樁和普通充電樁的差異：超級充電樁能夠以超高功率輸出，普通充電樁則以較低功率輸出，這是二者的主要區別。與此同時，超級充電樁充電速度極快，充電5至15分鐘即可支撐電動汽車行駛200至600公里；普通充電樁則充電速度較慢，其中慢速充電樁為電動汽車充滿電量一般需要5至10小時。



“超級充電樁的核心目標是大幅縮短電動汽車的充電時間，使電動汽車的補能體驗接近傳統燃油車加油的速度。”王嬌嬌說。



二問：能給車主帶來哪些便利？