6.4%，工業生產增勢良好

圖片來源：經濟日報 中評社北京7月21日電／據新華社報導，國家統計局最新數據顯示，今年上半年，規上工業增加值同比增長6.4%，在一季度良好開局的基礎上展現出較強韌性，製造業增加值占GDP比重達25.7%，基本保持穩定。



今年以來，新型工業化加快推進，企業創新活力不斷釋放，工業高質量發展取得積極成效，呈現出“向穩、向新、向優”的特點。



結構更優韌性更強



上半年，產業結構優化效應顯現，新質生產力加快培育。賽迪研究院工業經濟研究所所長關兵認為，面對複雜嚴峻的國內外環境，我國工業經濟頂住壓力，呈現“工業穩”“結構優”“韌性強”三大特點。



看增速，上半年，規模以上工業增加值同比增長6.4%，較上年同期加快0.4個百分點；全部工業增加值同比增長6.2%，高於GDP增速0.9個百分點，全部工業對GDP增長的貢獻率為36.3%，較去年全年提高了1.6個百分點，工業經濟“壓艙石”作用凸顯。



看結構，上半年，科技創新與產業創新融合取得新進展，推動新質生產力加快發展；規模以上高技術製造業和裝備製造業增加值分別同比增長9.5%、10.2%，成為支撐工業經濟增長的關鍵。



看韌性，上半年，面對美國“關稅戰”的嚴重干擾，我國企業積極拓展多元化市場，規模以上工業企業出口交貨值仍實現了4.2%的增長。據海關統計，上半年出口總額達13萬億元，同比增長7.2%。