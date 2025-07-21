技術突破資本加碼，人形機器人商用加速

7月6日，浙江省金華市金華之光文化廣場科技館內，人形機器人與觀眾互動。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月21日電／據新華社報導，智元機器人、宇樹科技中標1.24億元中國移動子公司人形機器人採購訂單，樂聚機器人今年預計交付千台，教育機構及車企、工廠的採購需求也在增長……業內認為，隨著人形機器人量產加速，其大規模應用迎來曙光，而2025年至2026年將是關鍵窗口期，技術突破、成本控制及產業鏈協同將決定人形機器人的量產進程。



人形機器人頻獲訂單



6月25日，中國移動採購與招標網發布的採購項目結果顯示，智元機器人和宇樹科技中標中移（杭州）信息技術有限公司人形雙足機器人代工服務採購項目。



根據此前項目比選公告，中移（杭州）信息技術有限公司此次採購的項目總預算為1.2405億元（含稅）。其中，採購包1為全尺寸人形雙足機器人，預算為7800萬元（含稅），最終中選人為智元機器人；採購包2為小尺寸人形雙足機器人、算力背包、五指靈巧手，預算為4605萬元（含稅），最終中選人為宇樹科技。



萬聯證券認為，智元機器人、宇樹科技中標1.24億人形機器人訂單是國內人形機器人企業迄今公開的最大單筆訂單，它不僅是兩家頭部企業的商業突破，更是人形機器人從實驗室走向規模化商用的關鍵轉折，預示著人形機器人的大規模應用迎來曙光，商業化落地可期。



“2025年為人形機器人量產元年，除中國移動外，同濟大學、華中科技大學等教育機構，以及車企、工廠的採購需求也在增長。”萬聯證券表示。



據企查查數據，智元機器人已中標珠海具身智能應用創新中心的數采及展演機器人採購項目，宇樹科技也中標了中國科學技術館2025年流動科普設施資源採購項目。



智元機器人聯合創始人、CTO彭志輝表示，“我們去年的營收大概為一億元，今年的目標是實現數倍增長。信心來源於多個方面，一是訂單確實有了增長，包括已有客戶的續簽的新產品的拓展；二是我們的產品矩陣也在完善，從單一的本體銷售擴展為解決方案加服務的模式；此外，生態合作也在落地，我們甚至會主動投資一些生態夥伴，與數采中心、數據服務企業等共建一些價值場景。”