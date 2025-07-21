富權：大罷免是賴“清障三部曲”之一？

中評社香港7月21日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：“大罷免”是賴清德“清障三部曲”之一？以下為文章內容。



台灣地區“中選會”昨日舉行委員會議，審查通過第十一屆“立法委員”新北市第十一選舉區羅明才、台中市第二選舉區顏寬恒、台中市第三選舉區楊瓊瓔、台中市第八選舉區江啟臣、新竹縣第二選舉區林思銘的“罷免案”宣告成立，並決議五件“罷免案”定於八月二十三日舉行投票。



至此，由民進黨及其側翼團體發動的對中國國民黨“立委”及原民眾黨籍新竹市長的“大罷免”，凡是能夠進入第二階段連署的，全部都成立成案，進入第三階段投票。



最初人們研判民進黨及其側翼團體發動“大罷免”的目的，是不忿在“二零二四”大選中，賴清德雖然以少數優勢當選台灣地區領導人，但民進黨獲得的“立委”議席未能過半，從而無法達成“完全執政”。而且雖然中國國民黨所獲議席比民進黨僅多一席，但在民眾黨黨團合作下，掌握過半議席，從而讓民進黨當局的各種議案在“立法院”遭到狙擊而挫敗，因而要透過發動“大罷免”，“罷免”掉國民黨較多席“立委”，然後透過“立委”補選，爭取讓民進黨提名的候選人當選，從而形成“綠肥藍瘦”的態勢，奪回對“立法院”的控制權。



而民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，更是搭上個人私心，喊出“大罷免，大成功”的口號，希望能夠將大部分國民黨“立委”“罷免”掉，民進黨透過“立委”補選達成“立法院”朝野議席“此消彼長”，再拉攏民眾黨“立委”中的動搖分子，使得手中可以掌握的議席，能夠達成改選“立法院長”的法定人數，從而拉下韓國瑜，自己趁勢當上夢寐以求的“立法院長”。



對此，賴清德曾經有所顧忌。一方面，他雖然也兼任民進黨主席，但畢竟在“憲制”理論上是“全民領導人”，因而不宜深度介入政黨之爭；另一方面，“罷免”固然是民主制度的設計，但如此大規模、大面積的“罷免”，卻不符民主政治的常態，而且極為容易拉高政黨對決的“仇恨度”，對“少數領導人”的管治不利。



但後來事態的發展，卻讓賴清德轉變態度。一方面，想不到罷團的第一及第二階段連署進展順利，竟然讓三十一席國民黨“立委”可以進入“罷免”的第三階段投票，而國民黨進行反制的“以罷制罷”卻是在第二階段連署時吃了“零雞蛋”，這讓賴清德認為“有利可圖”，再加上曹興誠、沈伯洋等“台獨”頑固分子對其大力煽動，因而賴清德決定全力支持“大罷免”，除了是對民進黨下達組織命令之外，其本人更是“身體力行”地進行“團結十講”，催穀“大罷免”的火勢。



另一方面，更是讓賴清德事前意想不到的是，國民黨的“以罷制罷”不但犯了輕敵的戰略錯誤，而且在戰術上更是犯了“自殺式”的錯誤，有部分青年軍在收集“罷免”民進黨“立委”連署書的過程中，沒有像民進黨及其側翼罷團那樣，在街頭收取一張一張的連署書，而是照抄國民黨員名冊，除了是涉嫌觸犯“偽造文書罪”之外，更鬧出了“死人連署”的醜聞。由民進黨當局掌控的檢調機構，緊緊抓住這個“難得機會”，先後搜索了國民黨的台南、高雄、台中、新北、基隆、台北、屏東等地方黨部，並拘捕及起訴了多名包括黨部主委在內的黨工。

