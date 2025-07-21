意大利經濟遭受美關稅匯率雙重衝擊

中評社北京7月21日電／據新華社報導，在美歐貿易摩擦加劇和美元持續貶值的雙重作用下，對美國市場具有較高出口依賴的意大利經濟正面臨嚴峻挑戰。意大利多家機構日前發布報告顯示，美國加征關稅和美元走弱形成叠加效應，不僅直接衝擊意大利出口導向型企業，還對意大利整體經濟穩定構成壓力。



出口依賴度偏高 關稅衝擊直接



意大利對美國市場的出口依賴程度高於歐盟平均水平，如果關稅進一步提高，經濟將遭受較大衝擊。意大利工業家總聯合會報告指出，2024年意對美貨物貿易順差為390億歐元，其對美市場的出口依賴程度高於歐盟平均水平，意對美出口占其對非歐盟國家出口的22.2%。對美依賴度最高的行業有飲料、汽車和其他運輸設備等。



目前，美國對歐盟鋼鋁產品徵收50%關稅，對汽車領域徵收25%關稅，對幾乎所有其他商品徵收10%基準關稅。意大利國際政治研究所日前指出，儘管基準關稅名義上為10%，但由於歐盟各國對美出口商品種類不同，實際承擔的平均關稅存在差異。



本月12日，美國總統特朗普宣布，將自8月1日起對歐盟產品徵收30%的關稅。據意大利國際政治研究所預測，在模擬美國對歐盟實行30%關稅的情況下，德國經濟將下滑0.5%，意大利下滑0.36%，法國約下滑0.25%。同時，如果歐盟選擇對輸歐美國商品徵收額外反制關稅，其報復循環帶來的後果將對歐洲經濟產生更為嚴重的影響。



美元持續貶值 對美出口承擔“隱形關稅”



意大利出口除受關稅直接衝擊外，還面臨匯率“隱形關稅”的挑戰。據意大利安莎通訊社報導，意大利經濟和財政部長賈恩卡洛·焦爾傑蒂日前表示，美元持續走弱，實際上正對使用較強勢貨幣的國家徵收出口商品的“隱形關稅”。