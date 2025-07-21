香港競爭力排名重返三甲　外企對港充滿信心

丘應樺指特區政府努力將香港整體營商情況扭轉，增強外界對香港的信心。（港台圖片） 中評社香港7月21日電／瑞士洛桑國際管理髮展學院的《2025年世界競爭力年報》，香港全球競爭力排名升至全球第三，繼2019年後首次重返三甲。



港台消息，商務及經濟發展局局長丘應樺在一個電台節目說，特區政府努力將香港整體營商情況扭轉，增強外界對香港的信心，投資推廣署工作超標完成，截至今年上半年已引入1300間企業，有600多間來自其他國家，當中美國排第一，有超過100間，可見面對地緣政治和美國關稅政策，海外企業對香港營商環境仍然很有信心。



他指出，本港5月商品整體出口和進口貨值按年上升，升幅較對上一個月加快，但勢頭要視乎往後中美關稅政策，香港有很多方法尋求新出路，包括鼓勵發展電商貿易，下月將在內地電商平台舉行“香港好物節”，明年計劃在東盟國家舉行，協助香港品牌走出去。



丘應樺提到，美國正與其他國家商討關稅政策，不明朗因素仍然存在，但認為有危也有機，很多國家希望透過香港平台走入大灣區市場，香港也會協助內地企業走出東南亞。他又指，往後會維持歐美國家市場，同時開發東歐、中歐、中亞和拉丁美洲經濟體的市場，正與埃及商討《投資保護協定》，為企業走出去提供更大保障。



丘應樺說，疫情後消費模式改變，零售和餐飲業需要探索創新產品和營商模式適應轉變，吸引消費者，舉例本港珠寶公司與卡通角色合作推出產品，位於尖沙咀的傳統酒樓推出24小時營業，反應理想，電商平台發展也可以協助零售業尋找新出路。