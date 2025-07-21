參議院也失守　石破茂面臨下台危機？

在投票結束後的幾個小時裡，石破茂在政黨的東京總部回答記者問題。 中評社北京7月21日電／據新華社報導，日本第27屆國會參議院選舉於21日早上完成計票。自民黨和公明黨組成的執政聯盟未能獲得過半數議席，至此在參眾兩院都淪為“少數派”。



分析人士指出，自公執政聯盟此次敗選，主要是因為民眾不滿物價高漲和政府應對不力，此外，傳統政黨形象老化等因素也導致選民流失。此次選舉後，首相石破茂將面臨更大執政壓力，政策推進將更加依賴在野黨的配合，外交上對美國關稅談判空間也將受到壓縮。日本政局和對外關係走向充滿不確定性。



執政聯盟大敗



日本國會參議院共有248個議席，每三年改選一半。本次選舉總計爭奪125席，包括改選的124席和補選1席。根據21日早間揭曉的計票結果，自民、公明兩黨共獲得47席，非改選的75席未能超過半數，加之在去年10月的眾議院中未能獲得過半數議席，正式成為“參眾兩院少數政權”。這是自1955年自民黨成立以來，該黨領導的政權首次在兩院同時失去多數。



石破茂在選前將執政聯盟維持過半數議席作為勝選目標，但最終未能達成。從選舉結果看，執政黨在地方與大城市選區全面失利。自民黨在全國32個“一人區”即衹有一個議員名額的選區中僅贏得14個議席，在東北、四國等傳統優勢地區明顯退步；在東京都選區，該黨參議院議員會長武見敬三落選。



除去年眾議院選舉失利外，自民黨不久前還在今年6月的東京都議會選舉中大敗，現在再次遭遇挫敗，作為自民黨總裁的石破茂面臨空前壓力。



失利兩大原因



日本媒體普遍認為，執政聯盟遭遇失利主要有以下兩大原因。