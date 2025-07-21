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俄羅斯一通勤班車翻車致14人死亡
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2025-07-21 18:16:00
中評社北京7月21日電／據新華社報導，綜合今日俄羅斯通訊社援引俄薩哈（雅庫特）共和國內務部消息報導，一輛通勤班車21日凌晨在行駛途中發生翻車事故，已造成14人死亡。
報導說，事故發生在雅庫特當地時間21日凌晨3時20分。當地一家采礦企業的通勤班車在行駛途中偏離路基，從25米高處滾落，造成包括司機在內的14人死亡、7人受傷。事故發生時，車上共有36人。傷者已被送往醫院。事故原因正在進一步調查中。
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