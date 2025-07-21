新研究警示海洋熱浪嚴重威脅海洋生態

中評社北京7月21日電／據新華社報導，加拿大一項新研究說，受氣候變化影響，海洋熱浪的發生正變得越來越頻繁和強烈，而海洋熱浪會對海洋生態系統產生巨大影響。



加拿大維多利亞大學研究人員在新一期國際學術出版物《海洋學與海洋生物學年評》上介紹說，2014年至2016年，北美太平洋沿岸海域經歷了有記錄以來持續時間最長的海洋熱浪，海水溫度在很長一段時間內高出歷史平均水平2至6攝氏度。於是他們分析了大量相關研究和政府報告，以期更全面地瞭解海洋熱浪對海洋生態系統的影響。



結果發現，海洋熱浪對北美西海岸數千公里的地區造成了前所未有的生態干擾。熱浪期間，240種不同物種被發現出現在它們傳統地理分布範圍以外的區域，其中許多物種的分布比以往更靠北。包括北露脊海豚在內的一些物種甚至出現在它們典型栖息地以北1000多公里的位置。



研究還發現，海洋熱浪導致海藻和海草大面積減少，海星、海鳥等物種死亡規模空前，一些海洋哺乳動物也出現了異常死亡事件。海洋熱浪的許多影響呈現級聯效應，例如，小型魚類數量減少和營養質量下降會進一步導致高階捕食者陷入生存困境，漁業也因此蒙受嚴重經濟損失。



研究人員說，氣候變化導致海洋熱浪愈發頻繁和強烈，發生在北美太平洋沿岸海域的海洋熱浪事件揭示了氣候變化如何影響海洋生物，也預示了未來海洋的可能樣貌。這項研究表明，人類亟需採取基於生態系統的主動型海洋保護策略，同時採取措施減緩氣候變化。