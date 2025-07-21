“AI賦能千行百業超級聯賽”在曼谷舉辦

“AI賦能千行百業超級聯賽”啟動儀式曼谷分會場。（圖片來源：人民網） 中評社北京7月21日電／據人民網報導，7月19日，以“AI廣西 AI中國 AI東盟”為主題的AI賦能千行百業超級聯賽啟動儀式在廣西南寧舉行。同步啟動的還有海內外7個分會場，分別是北京、上海、深圳、杭州、香港、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡。



泰國曼谷分會場啟動儀式設在中國科學院曼谷創新合作中心，來自泰國、東盟其他國家的AI企業以及在泰中資企業代表參與了此次活動。Makerwit Technology創智科技市場總經理徐波在分會場以連線方式向主會場報告了企業在智能化工廠、智能物流系統整體解決方案以及自主研發的配套核心技術產品工業機器人AGV對於AI技術的應用以及取得的成功經驗，並在現場展示了工業機器人AGV是如何賦能東盟智能製造產業的發展。



在分會場，來自中國科學院曼谷創新合作中心、泰國高校專家學者，中資企業代表等與東盟國家的AI企業嘉賓圍繞AI＋電商、AI＋教育、AI＋農業、AI＋文旅等領域分享了各自的探索和實踐。專家、學者與企業代表一致認為，廣西在中國與東盟的經濟合作中具有重要的戰略地位，大家希望借助此次AI賦能千行百業超級聯賽的契機，進一步加強與各方的合作。通過廣西這個重要節點，將AI更好地推廣到東盟市場應用，實現互利共贏，共同推動區域經濟的發展和產業的升級。​



此次大賽特別設置“場景突圍”應用創新賽、“揭榜掛帥”產業命題賽、“AI大家創”全民挑戰賽三大賽道，同時也聚焦AI＋汽車、境外人才、跨境電商、智慧文旅、智慧農業等17個重點領域設置賽道，挖掘能夠快速落地並具備可擴展性的創新解決方案，讓人工智能發展應用真正做到以人為本、惠及於民。



本次大賽從7月持續至11月，吸引國內外頭部企業、科研團隊、高校學生及個人開發者參與，充分挖掘AI應用場景，重點培育面向東盟市場的人工智能新興企業，推動人工智能技術與實體經濟深度融合，促進人工智能轉化為新質生產力，賦能千行百業。