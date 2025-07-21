第三屆鏈博會簽署協議意向超6000項

中評社北京7月21日電／根據新華社報導，境外團組觀展參會是上屆2倍多、首發首展首秀增長67%……7月20日閉幕的第三屆鏈博會帶來強大“朋友圈”：75個國家和地區的650餘家參展商與4.2萬家上下游企業建立合作聯繫。據不完全統計，現場共簽署合作協議、達成合作意向超過6000項。



本屆鏈博會以“鏈接世界、共創未來”為主題。2年多來，鏈博會已成為中國推動高水平對外開放的新平台、全球共享的國際公共產品。國際範更足、創新味更濃、鏈接度更高，透過鏈博會，中國以持續推動產業鏈供應鏈國際合作的開放姿態，致力共建繁榮未來。



“鏈”上相逢，“手拉手”找朋友——



鏈博會綠色農業鏈展區，麥當勞中國攜手11家“麥鏈”上下游供應商夥伴，聯合搭建的展台人氣爆棚，很多觀眾感嘆，“原來它們的食材很多都來自中國農場”。



麥當勞中國CEO張家茵說：“數字化基礎設施完善、供應鏈體系成熟、消費市場廣闊、人才儲備豐厚等等，這些構成了麥當勞中國本地化升級的底氣。”



本屆鏈博會上，172個境外團組觀展參會，是上屆的2.2倍；70多場專題活動助力企業找朋友夥伴、應用場景、解決方案；線上線下觀眾人數超過21萬人次，比上屆增長5%。各國展商談生意、聊合作，供應鏈上中下游企業攜手謀求共同發展。



秦皇島小馬物聯網科技開發有限公司展台前，哥倫比亞商人卡洛斯·梅耶格興致勃勃留下聯繫方式，期待進一步合作。這幾天，南非、剛果（金）等多國客商都向小馬物聯網表達了合作意向。