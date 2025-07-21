厄瓜多爾西部發生車禍至少9人死亡

中評社北京7月21日電／據新華社報導，綜合厄瓜多爾媒體20日報導，該國西部馬納維省當天發生一起汽車相撞事故，造成至少9人死亡。



報導說，當天早上6時許，一輛皮卡車與一輛運動型多用途車在行駛時迎面相撞，導致至少9人死亡、3人受傷。死者中有兩名未成年人。



據初步調查，違規占道和超速行駛是造成這起事故的主要原因。



