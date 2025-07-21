暑期游花樣升級，“燃”動文旅消費市場

中評社北京7月21日電／據工人日報報導，今年暑期，在畢業旅行、親子游、研學游、賽事游等帶動之下，文旅市場熱潮湧動。為了滿足消費者從“泛觀光”轉向“精體驗”的升級需求，文旅市場服務供給更加注重個性化、特色化，文化味、科技感十足，一批跨界融合的新場景、新業態，正以獨特的魅力吸引著遊客，助推文旅消費活力釋放。



到北京逛故宮、爬長城、游頤和園；去內蒙古烏蘭察布看火山群，在阿爾山觀賞美麗夜空，在呼和浩特品嘗蒙式早茶；到貴州黃平野洞河景區體驗漂流，在銅仁萬山朱砂古鎮礦洞內避暑納涼，在平塘天文小鎮開啟“中國天眼”研學之旅……



隨著暑期到來，旅遊市場快速升溫。在畢業旅行、親子游、研學游、賽事游等帶動下，熱門景點景區、博物館、商圈等人潮湧動。今年暑期游熱力十足、亮點紛呈：需求端從“泛觀光”轉向“精體驗”，目的地從扎堆頭部城市轉向全域開花，玩法上跨界融合與科技賦能並行，文旅市場從規模擴張轉向品質深耕的趨勢日漸明顯。



出游需求轉向“精體驗”



品嘗老字號烤鴨、炸醬面、豆汁等美食，體驗吹糖人、製作皮影戲人物以及漆扇等文創潮品……這個暑假，來自安徽合肥的張女士帶著兩個孩子到北京游玩，僅前門大街的行程便讓他們體驗感拉滿，直呼“好吃又好玩”。



暑期到來，有孩家庭正掀起新一輪親子游熱潮。非遺體驗、民俗活動、傳統技藝、科普活動等成為熱門選擇。



伴隨高校錄取通知書送達，畢業旅行也同樣進入高峰期。結伴到四川成都體驗煙火氣、到新疆阿勒泰旅拍、到雲南大理看蒼山洱海……充滿儀式感的社交式行程為青春留下美好的回憶。