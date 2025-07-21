特朗普給錢後，美執法機構搶建移民監獄

“鰐魚惡魔島”俯瞰圖。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月21日電／據新華社報導，在特朗普政府的嚴密督促和450億美元巨額經費“刺激”下，美國移民與海關執法局加緊在美國各地修建更多關押非法移民的拘留設施，選址瞄准共和黨執政州，計劃在今年年底之前修建更多類似不久前落成的“鰐魚惡魔島”移民收押中心，將收押容量從4萬人擴充至10萬人。



民主黨和移民權益團體不斷指責現有移民拘留設施環境惡劣、違反人權，並發起訴訟，但沒能阻擋特朗普政府加快推進搜捕、關押並驅逐非法移民的既定政策。



經費一夕暴漲



特朗普力推的“大而美”稅收和支出法案本月初在國會通關，隨即由特朗普簽署成法。該法案在大幅削減醫療和社會保障項目經費的同時，增加了安全和邊境管控方面的支出，而移民與海關執法局作為執行特朗普移民政策的主要機關之一，經費預算一夜之間暴漲：到特朗普總統任期2029年1月正式結束前，該局將獲得740億美元撥款，其中，450億美元用於開展拘留非法移民行動和建設相關設施。



移民與海關執法局當前年度預算87億美元，新預算使其一躍成為經費最充足的美國聯邦執法機構。



據《華爾街日報》19日報導，美國政府官員先前抱怨現有拘留設施容量有限，難以滿足特朗普加快拘捕並遣返非法移民的要求。該報所獲移民與海關執法局幾份內部文件顯示，該局計劃在今年年底前將移民監獄的“床位”數量從特朗普1月上任時的4萬個增至10萬個。



計劃文件顯示，為了快速增加“床位”，移民與海關執法局將在其現有拘留中心旁邊或各美軍基地內搭建帳篷等簡易收押移民設施。執法局官員認為，這種方法便於實現集中關押，好過在全美各地四處尋找小型監獄。



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